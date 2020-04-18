قطر تسجل 345 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم عن تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5008 حالات، كما كشفت عن تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الكلي للوفيات 8 حالات. وقالت الوزارة: تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة، والإجمالي بات 510 حالات. انشر الخبر :

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