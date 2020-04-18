إسبانيا تسجل 565 حالة وفاة جديدة بكورونا

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كشفت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 565 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20043 حالة.
وأعلنت الوزارة أيضًا عن تسجيل 3658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191726 حالة.
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