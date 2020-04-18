الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التونسي قيس سعيد قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد الحجر الصحي المفروض حاليا في البلاد بهدف كبح تفشي فيروس كورونا بينما ستعلن الحكومة لاحقا فترة التمديد. وهذا ثاني تمديد للحظر الذي بدأ منذ شهر بينما تكافح تونس لوقف تفشي الفيروس المستجد مع إعلان البلاد 822 إصابة مؤكدة و37 حالة وفاة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يقرر تمديد الحجر الصحي للمرة الثانية منذ ظهور وباء كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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