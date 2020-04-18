ميزة جديدة في واتساب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تعتزم شركة فيسبوك المالكة لتطبيق التراسل الفوري "واتساب" اقتحام ميدان "الفيديو كونفرنس" عبر خدمة جديدة تتيح فيها زيادة عدد المشاركين في المحادثات المرئية، في وقت يزداد فيه الطلب على تلك الخدمة نظرا لتداعيات فيروس كورونا وفي ظل مشاكل الخصوصية لتطبيق "زوم" الأشهر في هذا المجال، وفقا للعين.



ولا يسمح تطبيق واتساب حاليا بوجود أكثر من 4 أشخاص في المحادثة الجماعية الواحدة عبر الفيديو، لكن هذا العدد مرجح للزيادة بشكل كبير وفقا لموقع WABetaInfo.

وستنطبق هذه الزيادة أيضا على المكالمات الصوتية.

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وقال WABetaInfo عبر حسابه في تويتر إن "واتساب" اتخذت مؤخرا أفضل قرار في تاريخها بزيادة عدد المشاركين في المحادثات الجماعية المرئية.

وأوضحت أن مستخدمي التطبيق سيتمكنون من التواصل بشكل أفضل عقب تفعيل الميزة الجديدة خلال الأسابيع القادمة.

وتم رصد التغييرات في WhatsApp Messenger beta لنظام iOS 2.20.50.23. في حين لم تكشف الشركة بعد عن عدد المستخدمين الذين سيتاح لهم الانضمام إلى المكالمة الجماعية عندما يتم طرح الميزة عالميا.

ويبدو واضحا سعي واتساب لاكتساب قاعدة جديدة من المستخدمين الذين تدافعوا على تطبيق "زوم" الأمريكي للفيديو كونفرنس قبل أن تخذلهم ثغرته الأمنية.

وكان "زوم" القاسم المشترك بين المسؤولين الحكوميين وهواة العمل عن بعُد وآلاف المدارس والشركات العالمية التي تجتمع مع موظفيها عبر خدمة الفيديو كونفرنس للالتقاء عن بعُد لمنع الاختلاط، خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.