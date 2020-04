فيديو.. القبض على 6 مصريين في الكويت بسبب مشاجرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Emad aljumah Crown at Qout Market, Farmers Market, the was held in Safat Square in Kuwait City, Kuwait - December 15, 2018 ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على 6 مصريين بسبب مشاجرة نشبت بين مجموعة من الوافدين العرب، أدت لإحداث فوضى في منطقة الفراونية، قبل بداية موعد حظر التجوال بقليل، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسهل مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيه عدد كبير من الوافدين وهم يتشاجرون، أمس الخميس، سهل عملية اعتقالهم.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانًا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه إنها ضبطت المتشاجرين وحولتهم إلى الجهات المختصة، وجرى الكشف عن هوياتهم، حيث كان ضمنهم 6 مصريين.

واندلعت شرارة الشجار داخل عمارة قبل أن تنتقل إلى شارع في الفروانية، بسبب موقف سيارة.