شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية تنفى شائعات عن تنحية وتوقيف عدد من قيادات الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن تنحية وتوقيف عدد من قيادات الجيش، وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها اليوم السبت،"تداولت بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعى يوم أمس، معلومات مغلوطة وإشاعات حول تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية وقيادات عليا بالجيش الوطنى الشعبى، وإن وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا هذه الدعايات المغرضة الصادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذي سيظل الحصن المنيع الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس". وأضاف البيان أن وزارة الدفاع ، التي تستنكر بقوة هذه الممارسات الدنيئة، ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة وتقديمهم أمام العدالة لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام. وأكدت وزارة الدفاع أن كل القرارات التي تتخذ في هذا الإطار يتم التعامل معها إعلاميا بكل الشفافية المطلوبة ويتم إطلاع الرأي العام بها في الوقت المناسب".

وكان الرئيس تبون قد أجرى مؤخرا 4 تغييرات في صفوف قادة الجيش شملت تعيين اللواء عمار عثماينية قائدا للقوات البرية واللواء محمد قايدي مديرا لدائرة التحضير والاستعمال (هيئة العمليات)، واللواء عبد الغني راشدي مديرا للأمن الداخلي ، واللواء محمد بوزيت مديرا للأمن الخارجي.

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