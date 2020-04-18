شكرا لقرائتكم خبر عن القدس تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمسنة من بلدية العيسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة فى مدينة القدس المحتلة بسبب فيروس كورونا، لمسنة فلسطينية من بلدة "العيسوية" بمدينة القدس المحتلة، وقال ملحم - فى الإيجاز اليومي حول تطورات فيروس كورونا، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن الوفاة هي لسيدة تبلغ من العمر (78 عاما)، كانت تُعانى من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس.

وفى السياق ذاته، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 6 إصابات جديدة في فلسطين، بينها إصابتان لعاملين من بلدة "قطنة" شمال غرب القدس، و4 مخالطين من "يطا" جنوب الخليل و"بيت عنان" و"العيزرية" و"أريحا"؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 313 حالة، بينها 13 حالة في المحافظات الجنوبية، و105 حالات في القدس.

وأوضحت الكيلة أن الحالة الصحية لجميع المرضى مستقرة، وعددهم 227 حالة، وعدد الحالات النشطة 242 حالة، وحالات الشفاء هي 69 حالة، فيما بلغت نسبة الإصابات فى صفوف العمال ومخالطيهم 75%.

وفيما يتعلق بمستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، أعلنت أن المستشفى بدأت في استقبال المرضى بعد تعقيم كافة مرافقها بالكامل.

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وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية،قال الخميس الماضى، إنه تقرر استمرار تعليق صلاة الجماعة فى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المجلس فى بيان أنه "قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك وذلك تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التى تحذر من التجمعات الكبيرة فى ظل انتشار الوباء".

وتابع المجلس فى بيانه أنه يعلم "أن اتخاذ هذا القرار سيكون مؤلما لنا جميعا ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية آثرنا أن نصلى فى بيوتنا حفاظا على النفس البشرية".