البحرين: تعافى 15 مصابا من فيروس كورونا.. ورصد 23 إصابة جديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى مملكة البحرين عن تعافي 15 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، أظهرت بيانات حديثة على موقع وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليصل عدد المصابين إلى 1019 حالة، منها 3 حالات تحت العناية، و1016 مستقرة.

فيما بلغ عدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 741 حالة بعد الاعلان عن تعافي 15 حالات اليوم. وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

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وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 1767 حالة، من بينهم 7 حالات وفاة، و3 حالات تحت العناية.