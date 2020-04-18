مقتل 8 من ميليشيا حفتر لدى تقدم قوات "الوفاق" بمحيط ترهونة

وليد عبد الله/ الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، السبت، مقتل 8 من ميليشيا خليفة حفتر وأسر 4 آخرين، في محيط مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر فيسبوك.

وقال قنونو: "خلال تقدم قواتنا في محيط ترهونة، قضت على 8 من عناصر الميليشيات الإرهابية وألقت القبض على 4 آخرين".

كما دمرت قوات الحكومة 3 آليات عسكرية وسيطرت على آلية مسلحة برشاش مضاد للطيران، بحسب قنونو.

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وذكر أن قواتهم تواصل تقدمها باتجاه ترهونة الاستراتيجية وفقا للخطة التي وضعتها غرفة العمليات، ردا على قصف ميليشيا حفتر لأحياء طرابلس.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ترهونة، التي تعتبر غرفة عمليات حفتر الرئيسية غربي البلاد.

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وضمن "عاصفة السلام"، تمكنت القوات الحكومية، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.