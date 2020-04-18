اليمن.. غريفيث "يأسف" لمصرع ضابط حكومي برصاص الحوثيين

اليمن/ الخليج 365
أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، السبت، عن أسفه لمقتل ضابط حكومي برصاص الحوثيين، فيما اتهمته الجماعة بـ"التغطية على التحالف العربي".
وقال غريفيث في تغريدة: "أقدم التعازي للحكومة اليمنية وأسرة العقيد محمد الصليحي، لوفاته بعد تعرضه لإطلاق النار بمدينة الحديدة في اعتداء مؤسف وغير مقبول".
وأضاف: "دومًا ما سترتبط ذكرى العقيد الصليحي بخدمته لدعم إحلال السلام في بلاده".
والجمعة، أعلن رئيس الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الحديدة (غرب) محمد عيظة، وفاة الضابط في فريقه الصليحي، متأثرا بإصابته برصاص الحوثيين في 11 مارس/ آذار الماضي.
ويعتبر اتفاق الحديدة بين الحكومة والحوثيين، أحد ثلاثة ملفات تم الاتفاق عليها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بينها ملفا تبادل الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن تعز.
من جهته، اعتبر وزير الإعلام في حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا، ضيف الله الشامي، أن "المبعوث الأممي يتدخل ليشكل غطاءً للمغالطة الإعلامية لقوى العدوان (التحالف العربي)".
وأضاف الشامي في بيان أن "تصريحات غريفيث قريبة جدًا لتصريحات ناطق التحالف، ولم يعد هناك فرق بين مضمون حديث الطرفين"، دون مزيد من التفاصيل.
ويشهد اليمن، منذ 2014، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي، وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات عديدة بينها العاصمة صنعاء.
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