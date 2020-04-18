كورونا.. وفاتان بالمغرب وواحدة بالكويت و4 إصابات في لبنان

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في المغرب والكويت ولبنان، السبت، إثر تسجيل حالتي وفاة في الأولى، وواحدة في الثانية، و4 إصابات بالثالثة.

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 137.

كما رصدت الوزارة 106 إصابات لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 2670 حالة.

وسجلت كذلك، شفاء 17 حالة لمصابين بكورونا ليبلغ مجموع حالات الشفاء 298.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، تسجيل حالة وفاة لمقيم بنغالي، ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 6 حالات.

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وأشارت الوزارة، إلى تسجيلها 93 إصابة بالوباء ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1751.

فيما ذكرت أن مجموع الحالات التي تعافت ارتفع إلى 280 بعد شفاء 22 مصابا.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 4 إصابات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 672 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 1040 فحصا أظهرت نتائجهم وجود 4 إصابات.

ولفت إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر الإجمالي عند 21 حالة، منذ 21 فبراير/ شباط الماضي.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و261 ألفا، توفي منهم أكثر من 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 575 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.