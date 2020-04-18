كورونا.. فلسطين تسجل أول وفاة بالقدس الشرقية

رام الله، القدس/ الخليج 365

أعلنت السلطات الفلسطينية السبت، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في مدينة القدس الشرقية، واتهمت إسرائيل بإخفاء عدد المصابين بالوباء بالمدينة المحتلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، بمدينة رام الله، إن "فلسطينية (87 عاما) من بلدة العيسوية بالقدس، توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا".

من جانبه، أوضح عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية (غير حكومية)، محمد أبو الحمص، لمراسل الخليج 365، أن السيدة نوال أبو الحمص، توفيت في مستشفى "تشعاريه تصيدق" في القدس.

وأشار أبو الحمص، أن العدوى بكورونا انتقلت إلى السيدة الفلسطينية عن طريق ابنها الذي كان يخضع للحجر المنزلي وتبين إصابته بالفيروس.



وقال إن "وزارة الصحة الإسرائيلية لا تكشف عن الأرقام الحقيقية بشأن الإصابات بكورونا في القدس الشرقية".

وأضاف أبو الحمص: "لا نعلم عدد المصابين أو أماكن تواجدهم بدقة".

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على ذات الصعيد، أعلنت الوزيرة الكيلة، خلال المؤتمر الصحفي، رصد 6 إصابات جديدة بالضفة الغربية، لترتفع الحصيلة إلى 313 منهم حالتا وفاة.

وأوضحت "الكيلة" أن من بين الإصابات 300 بالضفة، و13 بقطاع غزة.

وأشارت أن وزارتها رصدت استنادا إلى مصادر فلسطينية محلية، 105 إصابات بكورونا في القدس الشرقية.

وتتهم الحكومة الفلسطينية وزارة الصحة الإسرائيلية بعدم الإفصاح عن الأعداد الدقيقة للمصابين بالوباء من القدس الشرقية المحتلة.

ولا تملك وزارة الصحة الفلسطينية، أي صلاحيات داخل القدس الشرقية، ما يترك المعلومات عن الإصابات بالمدينة، حصريا بيد وزارة الصحة الإسرائيلية.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و260 ألفا، توفي منهم أكثر من 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 578 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.