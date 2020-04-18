كورونا.. 125 إصابة في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 13107

زين خليل/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، تسجيل 125 إصابة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 13107 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان أن بين إجمالي المصابين 158 وفاة، بارتفاع 7 حالات منذ الليلة الماضية، وفق قناة "كان" الرسمية.

وأضافت أن هناك 167 إصابة في حالة "صعبة" يخضع 118 منها للتنفس الصناعي.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات بلدة "دير الأسد" العربية في منطقة الجليل (شمال)، "منطقة محظورة" بعد إصابة 72 من سكانها بالوباء.

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وتم نشر عشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية على حواجز نصبت بمداخل ومخارج البلدة، لمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

وسجلت "دير الأسد" منذ مساء الجمعة، 25 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، وفق المصدر ذاته.

يشار أن مصدر العدوى في "دير الأسد" هو يهودي متدين كان يعمل مراقبًا في أحد مسالخ البلدة، قبل أن يصيب 20 من العمال هناك، وفق ما كشفته قناة "كان" قبل أسبوع.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و251 ألفا شخص، توفي منهم أكثر من 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 571 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر".

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