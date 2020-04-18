كورونا.. تسجيل 111 إصابة جديدة في سلطنة عمان

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، السبت، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 1180، إثر تسجيل 111 حالة جديدة.



وأكدت وزارة الصحة في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن إجمالي المتعافين بلغ 176، فيما بلغ عدد الوفيات 6.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، واتباع العادات الصحية عند العطس أو السعال.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و258 ألفا، توفي منهم أكثر من 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 575 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.