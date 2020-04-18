قصيدة: إلا عيونك فاتنه مالها حل

يا مترفه شوقي لك ابلغ من القول

ومهما عشانك يبلغ الوصف ما دل ** ياحلى العيون اللي بها الحسن مكحول

اللي يحبك يقضي العمر ما مل ** Advertisements ** اما عليك من الحلا راح مقتول

ولا يعيش وباقي العمر مختل** ناظر عيونك بالحلا سيف مسلول

ومن ينظر عيونك دنا موته وحل ** كل شي شفته في حياتي له حلول

الا عيونك فاتنه مالها حل شاعر الشباب .. الشاعر الغنائي سليمان المشدّق انشر الخبر :

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