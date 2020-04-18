فقط حدّثني

تحدث وبُح عمّا بصدرك ولا تخشى

أتعلمَ بإن الفؤاد يتوقُ إليك ولا ينسى

كل ماكنت بالأمسِ تفعل دونَ أن تخشى

أخبرني : أجعلتَ للغيابِ لك منفى ؟

فما عدتَ تحنو وبي تشعرُ،فهل علي يُقسى؟

إن شئت فإنك عائداً دونَ أن تترجى ،

وإعلم بإني بتُ صبا إلى ليلاً يخلو من ذاكَ الأسى ،

هب النسيم على غصن الليالي وأنثنى

فعلمتُ بإنكَ أصبحت مابين تلك”الذكرى” كتبه : أشواق هادي انشر الخبر :

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