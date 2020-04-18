سلطنة عُمان تسجّل 111 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 33 لمواطنين و78 لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات في السلطنة 1180 حالة، و6 وفيات، فيما تماثل 176 حالة للشفاء.