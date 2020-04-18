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أعلنت شركة آبل عن الجيل الجديد من هاتف iPhone SE او (Special Edition) والذي تم الإعلان عنه اول مرة في عام 2016، احتل اصدار SE مكانة كأفضل اصدار بتكلفة منخفضة في تشكيلة هواتف ايفون مع تمتعه بأسرع شريحة في هاتف ذكي وأفضل نظام كاميرا احادي في هواتف iPhone، شاهد الفيديو التقديمي ثم تابع القراءة… © القيادي آبل تطلق iPhone SE المزود بتصوير 4K وافضل نظام كاميرا فردي على هاتف ايفون
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في الجزء الأمامي من جهاز iPhone SE يوجد شاشة Retina HD True Tone
مقاس 4.7 بوصة وماسح للتعرف على البصمة حول زر الشاشة الرئيسية، يتميز الهاتف
بتصنيف IP67 لمقاومة الماء لمدة 30 دقيقة على عمق يصل إلى 1 متر.
© alqiyady آبل تطلق iPhone SE المزود بتصوير 4K وافضل نظام كاميرا فردي على هاتف ايفون
يوجد داخل الهاتف شريحة A13 Bionic من تصميم ابل والتي تدعي أنها
اسرع شريحة تم استخدامها في هاتف ذكي، تقول آبل: “تم اضافة A13 Bionic
الى iPhone 11 و iPhone 11 Pro وهي أسرع شريحة تم استخدامها في أي
هاتف ذكي، توفر أداء لا مثيل له في كل مهمة يتعامل معها iPhone SE
وهي مثالية للتصوير الفوتوغرافي والألعاب وتجارب الواقع المعزز “.
© alqiyady آبل تطلق iPhone SE المزود بتصوير 4K وافضل نظام كاميرا فردي على هاتف ايفون
في مجال التصوير الفوتوغرافي، يرفع iPhone SE مستوى ما يمكنك القيام به
باستخدام كاميرا واحدة، الكاميرا بوضوح 12 ميجابيكسل مع فتحة f/1.8 في الجزء
الخلفي من الهاتف ترسل البيانات الى معالج إشارة الصورة والمحرك العصبي
لشريحة A13 Bionic للاستفادة من ميزات التصوير الذكية لأجهزة iPhone المتطورة.
© alqiyady آبل تطلق iPhone SE المزود بتصوير 4K وافضل نظام كاميرا فردي على هاتف ايفون
تتوفر ميزات مثل وضع بورتريه وجميع تأثيرات الإضاءة الستة ومراقبة العمق وغيرها..
الكاميرا الأمامية قادرة أيضًا على تصوير البورتريه باستخدام التعلم الآلي وتقدير العمق، * بعض الصور الرسمية التي تم التقاطها باستخدام iPhone SE © alqiyady آبل تطلق iPhone SE المزود بتصوير 4K وافضل نظام كاميرا فردي على هاتف ايفون © alqiyady آبل تطلق iPhone SE المزود بتصوير 4K وافضل نظام كاميرا فردي على هاتف ايفون © alqiyady آبل تطلق iPhone SE المزود بتصوير 4K وافضل نظام كاميرا فردي على هاتف ايفون
تتضمن الميزات الأخرى المتعلقة بالكاميرا تصوير Smart HDR و QuickTake
تسجيل الفيديو في وضع الصور، وتصوير فيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية
والنطاق الديناميكي الموسع لللحصول على تفاصيل تسليط الضوء بشكل أفضل حتى
سرعة 30 إطار في الثانية وتثبيت الفيديو السينمائي للكاميرات الأمامية والخلفية.
© alqiyady آبل تطلق iPhone SE المزود بتصوير 4K وافضل نظام كاميرا فردي على هاتف ايفون
تتضمن الميزات والمواصفات الأخرى Haptic Touch والشحن السريع
الذي يصل الى نسبة 50٪ في 30 دقيقة وشبكة LTE من فئة Gigabit
وشريحتين SIM مع eSIM و Dark Mode وخرائط جديدة.* سعر هاتف iPhone SE
سعر هاتف iPhone SE يبدأ من 399$ دولار امريكي، اي ما يعادل:
1,470 درهم اماراتي / 1,500 ريال سعودي / 125 دينار كويتي / 1,455 ريال قطري
/ 6,300 جنيه مصري وهو متاح للطلب المسبق بدءًا من اليوم
وسيصل إلى رفوف المتاجر في 24 أبريل.
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