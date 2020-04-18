دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كورونا : فيسبوك يصدر خدمة جديدة للمعلومات الكاذبة

في إطار مساعدة الدول؛ للحد من انتشار الشائعات والأخبار المضللة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، بدأت العديد من التطبيقات في تقديم يد العون وتوعية الأشخاص في العالم، حول الأخبار التي يتلقونها.

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ومن منطلق هذا، أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشريع جديد خاص به لتحذير مستخدميه، الذين تفاعلوا مع منشورات مضللة عن فيروس كورونا المستجد، سواء من خلال الإعجاب أو التعليق أو إعادة النشر لهذه المنشورات.

وأفاد موقع التواصل الشهير بأن التحذيرات ستأتي عبارة عن إشعارات تصل إلى المستخدم، الذي تفاعل مع المعلومات أو المنشورات أو الأخبار المضللة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية عن صحيفة غارديان البريطانية.

وأرجعت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سبب اتخاذها لهذه الخطوة الصارمة الجديدة؛ يأتي بهدف توعية المستخدمين وكذلك الحد من انتشار الأخبار والمعلومات والمنشورات المضللة حول الفيروس، الذي أصاب الكثير الأشخاص في العالم، حيث تخطت الإحصائية رقم 2 مليون إصابة في العالم، كما أودى بحياة مئات الآلاف.

وقالت إدارة فيسبوك إن السياسية الجديدة لديها تستهدف الأخبار والمعلومات، التي يمكن أو من المحتمل أن تتسبب في ضرر جسدي، مثل منشورات العلاجات الكاذبة أوالإدعاءات بشأن وجود أو اكتشاف لقاحات محتملة أو تصريحات تتنافى مع تعليمات التباعد الاجتماعي.

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ومن ناحيته، قال غاي روزن، نائب قسم النزاهة في شركة فيسبوك، إنه ضمن الإجراءات وفق هذه الخطوة الصارمة سيتم توجيه رسائل مباشرة إلى هؤلاء المستخدمين تتضمن معلومات صحيحة من قبل مصادر موثوقة؛ لإثبات زيف المعلومات التي تفاعوا معها عبر المنصة.

جاءت هذه الخطوة نتيجة ما كشفه القائمون على فيسبوك من تعامل موظفيهم مع مئات الآلاف من المعلومات الخاطئة بشأن فيروس كورونا المستجد، هذا الأمر جعلهم يحذفون المنشورات دون العودة إلى أصحاب الحسابات التي نشروها أو أعادوا نشرها.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي