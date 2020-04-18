دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مقطع فيديو تشويقي من هواوي لهاتفها المرتقب NOVA 7 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف NOVA 7 في مقطع فيديو تشويقي رسمي نشر من هواوي مؤخراً، إستعداداً للإعلان الرسمي عن الهاتف في مؤتمر الشركة الذي ينطلق في 23 من أبريل.

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vivo تستعرض تصميم هاتف APEX 2020 في إعلان تشويقي جديد التقنيه بلا حدود 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements تخطي الإعلان مقطع فيديو تشويقي من هواوي لهاتفها المرتقب NOVA 7 التقنيه بلا حدود مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ينطلق مؤتمر هواوي خلال أيام للإعلان عن سلسلة هواتف NOVA 7، ومن المقرر أن تشمل السلسلة كلاً من هواتف Nova 7، وNova 7 SE إلى جانب هاتف Nova 7 Pro، كما تكشف العملاق الصيني خلال الحدث عن جهاز MatePad اللوحي بحجم 10.4 إنش.

ولقد كشفت تسريبات مصورة رسمية عن تصميم الكاميرة في هواتف NOVA 7، حيث تتميز وحدة الكاميرة الخلفية بتصميم مستطيل بإعدادات رباعية للكاميرة، كما ظهر هاتف NOVA 7 في مقطع فيديو تشويقي رسمي يؤكد على الملامح الرئيسية لتصميم هذا الإصدار.

أيضاً كشف عن هاتف NOVA 7 في قاعدة بيانات GeekBench بنموذج رقم HNB-AN10، والذي يضم معالج ثماني الأنوية بسرعة 1.84GHz، حيث تشير التوقعات إلى أن معالج Kirin 985 الجديد يدعم هذا الإصدار، من جانب أخر يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع نظام تشعيل Android 10، وواجهة EMUI 10.1.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Nova 7 Pro يأتي برقاقة معالج Kirin 990، بينما يدعم هاتف Nova 7 SE رقاقة معالج Kirin 820، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال أيام لنتعرف على تفاصيل أكثر حول سلسلة هواتف NOVA 7 التي تنافس في الأسواق هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع مقطع فيديو تشويقي من هواوي لهاتفها المرتقب NOVA 7 ظهر على التقنية بلا حدود.