شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن شفاء أول حالة مصابه بكورونا باستخدام البلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامى، اليوم السبت، شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا بعد تلقيه العلاج باسخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما فى العراق، وقال هورامي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن المواطن شفي من فيروس كورونا بعد علاجه باستخدام بلازما الدم، وقد غادر المستشفى، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل إلى 110 إلى الآن.

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