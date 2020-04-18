شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى العراقى يعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطة الطيران المدنى العراقية، اليوم السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية فى العراق حتى الـ24 من الشهر الحالى، وقال مدير عام سلطة الطيران الطيار دريد يحيى جاسم - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن تعليق الرحلات الجوية في البلاد مستمر حتى يوم الجمعة المقبل؛ استناداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا". وأوضح أن قرار التعليق يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء الرحلات الخاصة لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج، إضافة إلى رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



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