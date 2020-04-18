تيار المستقبل: فحص الـ "بى سى آر" للحريرى أظهر خلوه من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إعلام "تيار المستقبل"، الذى يتزعمه سعد الحريرى، أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق وجميع من رافقوه على متن الطائرة القادمة من فرنسا، أجروا الفحوصات المخبرية اللازمة للكشف عن فيروس كورونا (بى سى آر) وجاءت نتائجها سلبية لتقطع بخلوهم من الفيروس، وذكر موقع مستقبل ويب - البوابة الرقمية الناطقة باسم تيار المستقبل - أن الحريري وجميع من كانوا على متن الطائرة التي وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس، خضعوا لكافة الشروط التي طلبتها وزارة الصحة اللبنانية. وأشار إلى أنه جرى تقديم نسخ من نتائج فحوص الـ بي سي آر إلى السفارة اللبنانية في باريس قبل إقلاع الرحلة التي أقلت الحريري إلى بيروت، وذلك بناء على إصرار من رئيس الحكومة السابق للالتزام بكافة الإجراءات المطلوبة من اللبنانيين العائدين إلى بيروت.

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