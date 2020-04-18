شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 2670 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، عبر حسابها على تويتر، تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2670، بينما وصلت أعداد الضحايا إلى 135 حالة منذ تفشي الوباء فى البلاد.

وأمس كشفت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 2564 حالة.

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وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، فى تصريح صحفى، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 135 حالة، وتم تسجيل 32 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للحالات التى تماثلت للشفاء إلى 281 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 10388 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.