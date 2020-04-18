شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تجلى 161 من رعاياها فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل العراقية، إجلاء 161 مواطنا عراقيا من ألمانيا، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، أن الرحلة الاستثنائية الأولى التى نفذتها طائرة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عادت إلى أرض الوطن وكانت مخصصة لإجلاء 161 مواطنا عراقيا من مدينة فرانكفورت (ألمانيا) والتى انطلقت صباح أمس الجمعة.

وأوضحت أن رحلة فرانكفورت تعد الثانية من نوعها بعد رحلة برلين التي حلقت عبر الأجواء الأوروبية وبطواقم عراقية بعد الحصول على الموافقات الأصولية ومخاطبة وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي نظيره الألماني عبر وزارة الخارجية لفتح الأجواء أمام طائرات النقل الوطني وتسهيل عملية الإجلاء، مشيرة إلى أن هناك حافلات لنقل العائدين إلى أماكن الحجر ترافقهم حماية أمنية. وأضافت الوزارة، أن محطة الهبوط الأولى للرحلة كانت في مطار أربيل الدولي لإيصال 107 مسافرين، أما محطة الهبوط الأخيرة كانت في مطار بغداد الدولي لإيصال 54 مسافرا، لافتة إلى أنه كان في استقبال المسافرين بالمحطتين المذكورتين كادر متخصص من وزارة الداخلية ووزارة الصحة لإكمال إجراءات الدخول حسب التعليمات الخاصة بقراراللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة المتعلقة بالفحوصات والحجر الصحي. Advertisements

وكانت خلية الأزمة فى محافظة نينوى العراقية، أعلنت رفع حظر التجوال جزئيا فى المحافظة بدءاً من يوم غد الأحد، وذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت، أنها قررت، بعد التشاور مع خلية الأزمة الصحية، رفع حظر التجوال بشكل جزئي لجميع القطاعات، من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء اعتبارا من يوم الأحد، مضيفة أنها قررت كذلك استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل واستثناء عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والإنشائية والحالات الطارئة.