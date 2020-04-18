شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات وبوجدانوف يبحثان التسوية الفلسطينية الإسرائيلية ومكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، مع نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف أفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، ومكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد -19)، وقال عريقات - في بيان صحفي أورته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنه ناقش مع بوجدانوف، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.

وذكر البيان أن المحادثات ركزت بشكل خاص على مكافحة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية والفلسطينية لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية .

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قال إن بريطانيا واليابان والنرويج، أكدت رفضها المطلق لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء عقب اتصالات هاتفية أجراها عريقات، الأربعاء الماضى، مع كل من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، والمبعوث النرويجي لعملية السلام تور وينسلاند، والمبعوث الياباني لعملية السلام مساهورو كانو.

وأضاف عريقات أن محدثيه أكدوا على مواقف بلدانهم بالرفض المطلق لأي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تحقيق السلام العادل والشامل لا يكون بفرض الإملاءات والضم، وإنما من خلال المفاوضات والإقرار بالحقوق المعترف بها للشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة والقانون الدولي، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين.