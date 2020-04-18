شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الرخصة من دون عقد إيجار 3 أشهر في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان السماح بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية دون إلزامية تقديم عقد إيجار موقع المنشأة لمدّة 3 أشهر على أن يتم تقديم عقد الإيجار خلال شهر من تاريخ انتهاء المدّة المصرّح بها، وذلك بهدف التسهيل على المستثمرين وأصحاب المنشآت والمشاريع ودعمهم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وضمان استمرارية أعمالهم.

وبموجب القرار استثنت الدائرة شرط إرفاق عقد إيجار موقع المنشأة لدى تجديد الرخصة عبر مختلف القنوات الرقمية المتوفرة للخدمة كالموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي وعبر خاصية التجديد التلقائي من خلال الرسائل النصية القصيرة، حيث دعت المستثمرين إلى الالتزام بتوفير عقد الإيجار خلال شهر من تاريخ انتهاء الثلاثة أشهر المسموح بها تجنّباً لإيقاف الرخصة وتحميل أصحابها المسؤولية القانونية تجاه الغير.

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