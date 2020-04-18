رئيس جواتيمالا : مهاجرون كثيرون على طائرة قادمة من أمريكا مصابون بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي إن عددا كبيرا من المهاجرين المبعدين من الولايات المتحدة والذين كانوا على متن طائرة قادمة من هناك الأسبوع الماضي مصاب بفيروس كوروناK وأضاف أن السلطات الأمريكية أكدت عشرات الحالات.

وقال إن الاختبارات التي أجريت على 12 شخصا تم اختيارهم بشكل عشوائي في الطائرة عندما قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بفحصهم أثبتت إصابتهم بكورونا.

وأضاف في كلمة عبر التلفزيون أن "جزءا كبيرا كان مصابا" مشيرا إلى طائرة كانت تحمل 73 جواتيماليا غادرت الولايات المتحدة إلى جواتيمالا سيتي يوم الاثنين.

وضغطت إدارة الرئيس دونالد ترامب على جواتيمالا لمواصلة استقبال المهاجرين المبعدين على الرغم من تزايد القلق في تلك الدولة الفقيرة بأمريكا الوسطى من نقل العائدين الفيروس معهم وإصابة بلدات نائية.