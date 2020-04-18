محكمة أمريكية تلزم "الكنيسة" بوقف بيع "المحلول المعجزة" لعلاج كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر قاض فيدرالي في جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة حكما قضائيا يلزم شركة تطلق على نفسها صفة "كنيسة" بوقف بيع منتج ضار يستند الى مكونات المنظفات ويؤدي الى مرض مستخدميه تدعي الشركة أنه يشفي من فيروس كورونا.

وكانت هيئة الأغذية والأدوية وجهت إنذارا للشركة قبل أكثر من أسبوع بأن تتوقف عن تسويق المنتج، الذي تطلق عليه اسم "المحلول المعجزة" لأنه غير مرخص ويعتمد تركيبه على مادة الكلور السامة التي تستخدم في التنظيف.

ورفع الادعاء في فلوريدا دعوى امام قاض فيدرالي يطالبون فيها بمنع تسويق المحلول، وقال الادعاء ان أصحاب الشركة "علمانيون" وليسوا رجال دين وان أطلقوا على أنفسهم القابا مثل "القس" و"الأسقف" ويروجون منتجا ضارا غير مرخص على انه علاج لوباء كورونا.

ويدير الشركة أربعة أخوة وتسمى "كنيسة التكوين الثاني للصحة والشفاء"، وتروج للمنتج على موقع بفيديو يشارك فيه اثنين من الاخوة الذين يديرونها يوهم الناس أن المحلول المعجزة يشفي من كورونا. ويحتوي المحلول على مادة ثاني أكسيد الكلورين الذي يسبب اضرارا صحية حين شربه.

وكانت وزارة العدل الأمريكية طلبت من القضاء التعامل بحسم مع ترويج منتجات غير مرخصة لعلاج الوباء أو ترويج طرق علاج وهمية.

يذكر أن درو بنسكاي، ويدعى "الطبيب" وهو من المشاهير "المؤثرين" في أمريكا، اعتذر بعد ترويجه خرافات حول وباء كورونا مدعيا أنه "فرقعة إعلامية" وفي احدى فيديوهاته التلفزيونية الشهيرة قال ان احتمالات الموت بكورونا اقل من احتمالات الموت بنيزك من السماء.

ومؤخرا أعلن الواعظ التلفزيوني كينيث كوبلاند أن "كورونا سيختفي أسرع مما توقعون" نتيجة صلوات المسيحيين ضد الفيروس، وفي إحدى الفيديوهات صلى لجلب "رياح الرب" لتطرد الفيروس قائلا: "بقد تدمرت للأبد ولن تعود ثانية"