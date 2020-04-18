وصول 187 سعوديا من لوس أنجلوس إلى الرياض بمشاركة 4 طواقم جوية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الملك خالد الدولى بالرياض، 187 مواطناً ومواطنة قادمين من لوس أنجلوس، ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة المواطنين فى الخارج إلى الأراضى السعودية، وذلك ضمن الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين فى العودة للمملكة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن هذه الرحلة تعد من أطول الرحلات الدولية في العالم التي يشارك فيها 4 طواقم جوية في رحلة واحدة.

وطُبقت فور وصول المواطنين إلى المطار جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذوصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها، حيث يتم الكشف عليهم في بلد المغادرة، قبل صعودهم الطائرة التي روعي فيها وجود مساحات بين الركاب، وعند وصول الرحلة المملكة اتخذت هيئة الطيران إجراءات نزول الركاب بطريقة مقننة لعدم الاصطفاف المتقارب داخل صالات السفر، وتوفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الركاب.

Advertisements

وخصصت وزارة الصحة، نقطة فحص لجميع الركاب بالكاميرات الحرارية الإلزامية، وعند الاشتباه بوجود حالة تعزل عن باقي الركاب و من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة الجمارك يتم المحافظة على مسافة (1.5م) بين موظف الجمارك والراكب.

وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة في مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لوزارة التعليم، والمزود بكافة الخدمات وإجراءات السلامة، حيث يُنقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحيا وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوما بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.