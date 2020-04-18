شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تعافى 22 من المصابين بكورونا وارتفاع إجمالى المتعافين إلى 280 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم السبت، بشفاء 22 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 280 حالة .

ومن جانب اخر أعلن أمس الجمعة، تسجيل 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1658 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين الأولى لمواطن كويتي والأخرى لمقيم إيراني.

وبحسب وكالة "أ ش أ"؛ قال السند - في بيان صحفي - إن الحالات هي ثلاث مرتبطة بالسفر، بواقع حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لايران، من الحالات القادمة ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة؛ حيث كانتا تحت الحجر الصحي المؤسسي، بالإضافة إلى تسجيل حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر الى السعودية.

وأضاف أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالمرض، بلغ عددها 126 حالة، منها أربع حالات لمواطنين كويتيين، و63 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و20 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و14 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، وأربع حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية، وأربع حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية السيرلانكية، وحالتان لمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، وحالة واحدة من الجنسية السعودية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الأمريكية.

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وأوضح أن الحالات المخالطة شملت أيضا، حالة واحدة لمقيم من الجنسية البريطانية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الأردنية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الإيرانية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الصينية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الأفغانية، وحالة واحدة لمقيم من جزر القمر، وحالة واحدة لمقيم من الكاميرون، بالاضافة الى تسجيل خمس حالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، منها ثلاث حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية البنجلادشية.

ولفت إلى تسجيل حالتي وفاة، الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 58 عاما، كان يلتقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ ستة أيام، وكان يعاني بعض الأمراض المزمنة، والأخرى لمقيم من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر 69 عاما، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة أيضا منذ تسعة أيام، وكان يعاني أيضا بعض الأمراض المزمنة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى خمس وفيات.

وأشار إلى أن اجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، بلغ 32 حالة، بواقع 16 حرجة، و16 مستقرة، في حين بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال24 ساعة الماضية 30 حالة، بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد السند التأكيد على المواطنين والمقيمين، ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية، واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الكويت فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.