شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: تعافى 22 حالة من كورونا ليرتفع إجمالى حالات الشفاء لـ 280 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزیر الصحة الكویتى الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم السبت، شفاء 22 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19)، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 280 حالة، وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

وكانت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، أصدرت تعميما على الموانئ الكويتية بفرض إجراءات مشددة على دخول السفن الغذائية إلى البلاد؛ وذلك ضمن مساعى الحكومة لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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ونص التعميم على تخصيص فرق عمل للصعود على متن السفن التجارية لفحص أطقمها، والتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس، بالإضافة إلى منع دخول السفن الخشبية، والسماح فقط بدخول السفن الحديدية.



كما نص التعميم على بقاء البحارة على ظهر السفينة، وعدم السماح بنزولهم على أرض الميناء، على أن تتم عملية نقل البضائع من السفن بواسطة الآليات والرافعات، فضلا عن عدم خلط البضائع فى حاويات مشتركة، بحيث تكون اللحوم والأسماك الطازجة فى حاويات مغلقة مبردة ومنفصلة، وكذلك الخضراوات فى حاوية أخرى منفصلة ومبردة، على أن تكون المواد الغذائية الأخرى غير المبردة فى حاويات منفصلة.

وتضمنت الإجراءات الجديدة، ضرورة تطهير الحاويات فور وصولها الى أرض الكويت من خلال استعمال المطهرات المعتمدة، مثل ثانى أكسيد الكلور، وهيبوكلورس أسيد، وصوديوم هيبوكلوريت.