شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن: لا حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا اليوم السبت، وقال المركز فى بيان، حسبما نقلت وكالة الانباء السعودية "واس"، إن المختبر المرجعى لصحة المجتمع بالمركز تسلم ثماني عينات للكشف عن الفيروس، وكانت كل النتائج سلبية.
وكان المركز الليبى لمكافحة الأمراض،أعلن أمس الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الليبى لمكافحة الأمراض تسلم 65 عينة للكشف عن فيروس "كورونا" منها 64 عينة سلبية وعينة واحدة إيجابية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 49 حالة، منها 37 حالة نشطة، و11 حالة تم شفاؤها، وحالة وفاة واحدة.
يشار إلى أن الناطق الرسمى باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فى ليبيا، طارق أرغاز، دعا الأطراف في ليبيا إلى إنهاء القتال فورا وذلك لمنح الفرصة للتصدي إلى جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومساعدة اللاجئين والنازحين والفئات المستضعفة.
وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"؛ شدد أرغاز، في حوار مع إذاعة أخبار الأمم المتحدة، على أن وقف القتال في ليبيا مهم جدا في هذه الظروف بالتحديد، لإتاحة الفرصة أمام استجابة المنظمات للاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين.
ورغم أزمة تفشى فيروس كورونا التي تضرب تركيا بشكل كبير، إلا أن الرئيس التركى يواصل إرهابه في ليبيا، ودعمه للمليشيات الإرهابية بطرابلس، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن تركيا نقلت دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المرصد أن عشرات المقاتلين السوريين وصلوا إلى ليبيا للمشاركة بالمعارك إلى جانب المليشيات المتطرفة المرتبطة بحكومة فائز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وبذلك، ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 مرتزقا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجندا.
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