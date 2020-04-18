شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن: لا حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا اليوم السبت، وقال المركز فى بيان، حسبما نقلت وكالة الانباء السعودية "واس"، إن المختبر المرجعى لصحة المجتمع بالمركز تسلم ثماني عينات للكشف عن الفيروس، وكانت كل النتائج سلبية.

وكان المركز الليبى لمكافحة الأمراض،أعلن أمس الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الليبى لمكافحة الأمراض تسلم 65 عينة للكشف عن فيروس "كورونا" منها 64 عينة سلبية وعينة واحدة إيجابية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 49 حالة، منها 37 حالة نشطة، و11 حالة تم شفاؤها، وحالة وفاة واحدة.

يشار إلى أن الناطق الرسمى باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فى ليبيا، طارق أرغاز، دعا الأطراف في ليبيا إلى إنهاء القتال فورا وذلك لمنح الفرصة للتصدي إلى جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومساعدة اللاجئين والنازحين والفئات المستضعفة.

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وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"؛ شدد أرغاز، في حوار مع إذاعة أخبار الأمم المتحدة، على أن وقف القتال في ليبيا مهم جدا في هذه الظروف بالتحديد، لإتاحة الفرصة أمام استجابة المنظمات للاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين.