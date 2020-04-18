كورونا.. السودان يسجل 4 وفيات و30 إصابة جديدة

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الخليج 365



أعلن السودان، السبت، تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 10، من إجمالي 66 إصابة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية، اطلعت عليه الخليج 365.



وأضاف البيان: "سجل السودان 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 4 وفيات جديدة أمس الجمعة".



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وتابع: "وبهذا يرتفع العدد الكلي للحالات منذ بدء الوباء إلى 66 حالة، متضمنة 10 وفيات".



وفي 13 مارس/آذار الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و251 ألفا شخص، توفي منهم أكثر من 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 571 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر".

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