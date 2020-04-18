دردشة مع النجم خالد منقاح ” الممثل والمخرج والمنتج”

اطل علینا من نوافذ مسرحیة وتلفزیونیة مختلفة، قدم عدة كاركترات لجمھوره من خلال اعمالة، مخرج ومنتج لأعمال سعودیة بارزة نالت شھرة واسعة في الخلیج، خاصة والوطن العربي عامة، فنان جمع بین الھوایة والإحتراف في التمثیل والإخراج والإنتاج،،إنه الفنان القدیر خالد منقاح

1 /بدایة من ھو خالد منقاح الإنسان و الفنان ومتى اكتشفت نفسك ؟

خالد منقاح الإنسان لا یختلف عن خالد الفنان فأنا لا أجید لبس الأقنعة والحب والسلام ھما المحركان الرئیسیان في الجھتین الفنیة والإنسانیة.

بدایاتي كانت قبل ثلاثون عاماً بدأت مدیراً للإنتاج حیث تم إنتاج اعمال فنیة كثیرة في ذلك الوقت، اما عن التمثیل بدأ بتحدي حینماً كنت مجتمعاً بالزملاء الفنانین ناصر القصبي وعبدالله السدحان والمرحوم محمد العلي والمرحوم بكر الشدي حیث دار بیننا الحوار حول فكرة تجربة التمثیل وبالفعل قبلت التحدي كتجربة قابلة للنجاح او الفشل ومن خلالھا سأقرر إن كنت سأستمر في التمثیل أم لا وبالفعل نجحت من اول مرة مع الفنان محمد العلي في مشھد السجن بالإضافة إلى اربعة مشاھد اخرى كلھا نجحت من أول شوت واذكر وقتھا تصفیق الفنان محمدالعلي لي بحرارة وھو یشرح للمخرج تیسیر عبود بأنه لم یسبق لي الوقوف أمام كامیرا وأن ھذه كانت الأولى لي كما اذكر وقتھادھشة المخرج من تمكني وابداعي ونجاحي وھذا اعطاني الدافع القوي من ابو عبدالإلھ الفنان محمد العلي رحمه الله للمضي في مسیرتي الفنیة ولا أنسى أنھ كان الأب الروحي لي ولأغلب الفنانین والداعم الأول لنا فھو لم یكن ممثلاً فقط بل كان الأب والأخ والصدیق والكاتب والمخرج ایضاً.

2 /كیف انتقل منقاح من التمثیل للإنتاج وأین یجد نفسه أكثر ؟

حینما شعرت أني أخذت ما یكفي من التمثیل حیث مثلت جمیع الكركترات من رجل مسن لمراھق لضابط أمن لعامل والكثیر من الشخصیات التي أدیتھا بمھنیة عالیة كان لابد وأن نعطي فرصة للشباب الصاعد لإظھار إبداعاتھم الفنیة من خلال إنتاجي لأفلام بروح شبابیة من تمثیل وتصویر وصوت واخراج كما أن ھناك عروض ونصوص لا تزال تأتیني بكثرة ولكني لا أقبل منھا إلا الدور الذي أجد فیه نفسي فقط برغم الضغوط من الأصدقاء المنتجین الا أني لا اجامل في فني ابدا.

3 / ماقصتك مع الشائعات وھل أثرت على حیاتك الخاصة ؟

لا أعلم ما القصد من وراء كل تلك الشائعات ولكن اقول لأصحابھا سامحكم الله ومن ناحیة تأثیرھا على حیاتي الخاصة لم یكن لھا أي تأثیر یذكر لا على مستوى العائلة ولا الأقارب او المعارف وحتى الأصدقاء ودائماً لا ترمى إلا الشجرة المثمرة والناجح لابد وأن تكثر حوله الأقاویل سواء السلبي منھا أو الإیجابي وفي إعتقادي أن ما یثار من سلبیات حولي ھذا دلیل صریح على نجاحي في أعمالي ومن المواقف العجیبة ھو صعود الترند في كل مرة اظھر فیھا في مقابل تلفزیونیة .

4 /خلافاتك الفنیة مع بعض الأسماء المعروفة ترى من یقف خلفھا برأیك ؟

لا توجد أي خلافات مع أسماء فنیة كبیرة على الإطلاق ھو فقط عتاب بین الأصدقاء خالي من أي تجریح تماماً ولكن البعض فسر ما حصل تفسیرآ قد یكون بعیداً جداً عن الحقیقة وھذا التفسیر الغیر حضاري لا یعني لي شئ أبدا لأني على ثقة بنفسي وثقة ایضاُ بأصدقائي الفنانین.

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5/أشتھرت بشخصیة علي أبن ابو علي في مسلسل طاش ماطاش ھل طاش اضاف لك أم انت من أضاف له؟

صدقاً أن مسلسل طاش ما طاش أضاف لي و لجمیع النجوم وحتى الممثلین الصاعدین في تلك المرحلة ، بالمقابل أنا ایضاً أضفت لمسلسل طاش من خلال وقوفي معھم ومساندتھم في الإنتاج والعلاقات العامة وتسھیل العقبات لھم.

6 / ھل سنرى لك أعمال فنیة في رمضان القادم ؟

نعم ھناك عملان لشھر رمضان القادم بإذن الله سلسلة مسلسل شباب البومب وفلم سینمائي

7 / حصد مسلسل شباب البومب على نسبة مشاھدات عالیة جداً على الیوتیوب برغم الإنتقادات الجماھیریة الكبیرة له. ترى ما سر نجاح مسلسل شیاب البومب في جمیع أجزاءه برغم المعوقات؟

من الطبیعي أن یكون للعمل الناجح إنتقادات وھذا لا ینقص من أھیمة أي عمل على العكس تماماً ھذا یدل على قوة ونجاح العمل ونجاح شباب البومب یعود فضلة لجمیع الكادرالفني فیه وعلى رأسھم المنتج فیصل عیسى الذي بدوره كان لھ البصمة الفعالة مع كل ممثل وكل مشھد فھو حریص جداً على نجاح العمل بخلاف بعض المنتجین الأخرین فھم یحاولون تھمیش وتحطیم الممثل.

8 /الھدوء دائماً يسبق العاصفة ترى ما العاصفة الفنیة القادمةالتي یسبقھا ھدوئك ھذه الفترة ؟

مع تفشي فایروس كورونا في الفترة الراھنة اعاذنا الله وایاكم من شرة والتزام الجمیع بالحجر المنزلي كان لابد أن ابقى ھادئاً حتى زوال ھذه الغمة العروض كثیرة وفي انتظار البدأ فیھا ولكن من المعروف عني أني لا أحب التصریح عن أي عمل حتى ینجز تماماً ویصبح جاھزاً للعرض وسیكون لصحیفتكم السبق لھذه الأعمال ان شاء الله.

9 /كلمة اخیرة لجمھورك ومحبیك .وكلمة اخرى لمخترعيالإشاعات ومروجیھا ..

سعادتي بجمھوري العزیز لا توصف عندما التقي بھم و أرى الإبتسامات ترسم على شفاھھم واشعر بدفئ مشاعرھم حینما اصافحھم فحبھم لي دافع قوي لتقدیم الأفضل دائماً أما أصحاب الإشاعات وناشري الفتن عبر التغریدات أو غیرھا من طرق البلبلة أقول لھم انا بشر قد أخطئ وقد أصیب والكمال وحده ورسالتي لھم أن یتقوا الله فیما یقولون خوفاً علیھم من عاقبة أمرھم فھذه غیبة وإثمھا عند الله عظیم .