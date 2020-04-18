ساما : التعامل بالدفع الإلكتروني داخل المملكة آمن

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أوضحت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” عبر حسابها الرسمي بتويتر أن التعامل بالدفع الإلكتروني داخل المملكة آمن.
ويأتي هذا في رسالة تطمينية من المؤسسة لمن يقوم بعملية الدفع الإلكتروني مطالبة بعدم التخوف من أي عمليات احتيال.
وأشارت مؤسسة النقد العربي إلى أن ما يقصد بالأمان هنا هو أمان عمليات الدفع الإلكترونية السعودية من مخاطر الاحتيال.
واتضح أن الأنظمة والبرامج المستخدمة في المملكة يطبق عليها أعلى معايير الحماية، كما تم استخدام المحتوى بهدف تعزيز ثقة المتعاملين بنظم المدفوعات الإلكترونية في المملكة.
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