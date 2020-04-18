هل يمكن استعادة رسوم تأشيرة الخروج والعودة حال إلغائها؟.. الجوازات توضح

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة فلا يستطيع صاحب التأشيرة استرداد الرسوم مرة أخرى. جاء ذلك رداً على استفسار أحد المستفيدين على حسابها الرسمي في تويتر، موضحة أنه في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، فإن الرسوم غير مستردة. انشر الخبر :

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