استمرار هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض، الشرقية، نجران ، الحدود الشمالية ،عسير، جازان ،الباحة، القصيم، حائل، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.
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