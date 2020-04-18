مطالب في بريطانيا بمضاعفة الضرائب على شركات التكنولوجيا لدعم الصحافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصاعدت المطالب في بريطانيا لحكومة بوريس جونسون بمضاعفة ضريبة الأرباح على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وفيسبوك وغيرها واستخدام العائد للاستثمار في الإعلام ودعم الصحافة التي تقوم بدور رئيسي في ظروف وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت الحكومة البريطانية قدّرت من قبل ضريبة أرباح على شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تزيد عائداتها السنوية عن 500 مليون جنيه إسترليني، بنسبة 2 في المئة بداية من أول ابريل، لكن مصلحة الضرائب البريطانية أبلغت تلك الشركات أنها لا تتوقع تحصيل شيء منهم قبل العام القادم 2021.

وتطالب نقابة الصحافة الوطنية البريطانية بمضاعفة الضريبة على تلك الشركات إلى 6 في المئة واستخدام العائد في الاستثمار في الإعلام. وقالت الأمين العام للنقابة إن الصحافة والاعلام في وضع صعب لكنها لا تطلب منحا أو عطايا وإنما استثمار حكومي من عائدات ضريبة على أرباح شركات التكنولوجيا.

كما تطالب وسائل الإعلام المعلنين بالتراجع عن شرطهم عدم وضع اعلاناتهم على أخبار فيروس كورونا في مواقع وسائل الإعلام، حيث تغطي تلك الأخبار المساحة الأكبر من المحتوى الإعلامي حاليا.

وطالبت النقابة باعتبار بعض الصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون الإقليمية كأنها "أصل خاص بالمجتمع" يستحق الحماية الحكومية، مثل ما فعلت الحكومة مع المقاهي والنوادي المحلية.

ويعقد وزراء الحكومة اجتماعات أسبوعية مع ممثلي الصحافة والإعلام لضمان سلامة الرسالة الإعلامية في ظروف الوباء الحالية.

وتطالب الصحف ووسائل الإعلام بضم الصحفيين، خاصة من يغطون وباء كورونا، إلى فئة من يستحقون الاعفاء الضريبي المؤقت والقروض الميسرة مثل قطاعات أخرى تحظى بالدعم الحكومي.

وتعاني وسال الإعلام البريطانية بشدة في ظل الاغلاقات وتعطل الأعمال المتعلقة بإجراءات مكافحة وباء كورونا. وتقول نقابة الصحفيين إن بعض الصحف ووسائل الإعلام تواجه خطر الإفلاس والإغلاق.