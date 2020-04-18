شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتخطى عتبة 700 الف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطت الولايات المتحدة الجمعة عتبة ال700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

تعد الولايات المتحدة التي اصبحت منذ نهاية اذار/مارس البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم وباتت تسجل الان 700.282 اصابة بكوفيد-19 و36.773 وفاة وفق الجامعة.

واستنادا الى ارقام الجامعة سجلت البلاد 3856 وفاة اضافية خلال اربع وعشرين ساعة ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة "مرتبطة على الارجح" بكوفيد-19.

وهذا الاسبوع اعلنت مدينة نيويورك انها ستضيف الى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد-19.

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