سلسلة جلسات افتراضية لمعــرض «أبوظبــي للكتــاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي سلسلة من الجلسات الافتراضية بتقنية البث المباشر تتيح لجمهور معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لقاء الفنانين والمؤلفين المفضلين لديهم من منازلهم، بعد تأجيل الدورة الثلاثين من المعرض إلى العام القادم، بسبب أزمة فيروس كورونا التي يشهدها العالم.

وانطلقت السلسلة أمس، بجلسة خاصة مع رسام قصص الأطفال المتميز كوركي بول، حملت عنوان «ويني الساحرة وكوركي بول»، حيث استعرض مهاراته السردية والفنية، وقرأ مقاطع من سلسلة القصص المصورة الشهيرة «ويني وويلبر» ورسم عدداً من شخصياتها المحبوبة.

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ونشر الكتاب الأصلي من سلسلة «ويني الساحرة» عام 1987، وهو من تأليف فاليري توماس ورسوم كوركي بول. ومنذ ذلك الحين، تم نشر أكثر من 19 كتاباً في هذه السلسلة وبيعت منها ملايين النسخ حول العالم.

وتم بث الجلسة من حديقة بول المنزلية في المملكة المتحدة، حيث كان يرتدي قبعة الساحرة ومعطفها، وقام بقراءة قصة ويني الساحرة التي كانت تعيش في بيت أسود مع قطها الأسود ويلبر. ثم استخدم الألوان المائية وأقلام التلوين اللبادية لرسم شخصيات السلسلة، وعرض بعض النصائح والتقنيات التي تساعد في تحسين المهارات.ولد بول (واسمه الحقيقي هاميش فاين كريستي بول) في رودسيا (زيمبابوي اليوم) ويعيش حالياً في المملكة المتحدة. وإلى جانب مشاركته الناجحة في سلسلة «ويني وويلبر» التي فازت بجائزة كتاب الطفل من دار نشر جامعة أوكسفورد، أبدع بول رسومات توضيحية للعديد من الكتب الناجحة الصادرة عن دور النشر «أوكسفورد» و«ينجوين» و«راندوم هاوس» من بينها دواوين شعرية حررها جون فوستر، ومايكل روزين.

وتم بيع أكثر من 9 ملايين نسخة من كتبه حول العالم، وترجمت إلى أكثر من 30 لغة. وتقام الجلسة الافتراضية يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الخامسة مساء بعنوان «عائلات سعيدة وصحية.. غذاء جيد شعور جيد»،