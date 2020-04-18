خريطة جديدة للفنون في الإسكندرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يؤكد الفنان عصمت داوستاشي في كتابه «الفنون الجميلة في الإسكندرية» أن الخريطة الفنية في مصر لم يكن لها حظ من الاهتمام الجاد للوقوف على توثيقها توثيقاً علمياً منصفاً لها، وليس الإنصاف هنا بمعنى التوثيق عبر رصد النجاحات وغض الطرف عن إرهاصات النكوص والخلط بين مفاهيم الكتابة النقدية العلمية والكتابة الصحافية الساذجة في قراءاتها للجسد المعرفي للإبداعات المعاصرة التي اختلط فيها الجد بالهزل، فأسهمت الكتابات التي من هذا القبيل بتشويه التاريخ الفني حين تم تسويد صفحات بحبر لا يسترد ثمنه في الكتابة المأجورة ظناً أن هذا قد يؤرخ لمجدٍ يمكن أن يحتفظ به التاريخ، وربما أسهمت الميديا الحديثة في شيوع ذلك أيضاً.

من هنا يأتي هذا الكتاب لداوستاشي الذي بذل جهداً كبيراً ليس فقط في احتفاظه بالقدرة على الرصد بعين تسمح زاوية رؤيتها أن تستأثر بالكثير من المساحات التي ضمت فناني الثغر السكندري، لكنه بقدرته الفائقة على الاحتفاظ بأوراقه وكتالوجاته وإرهاصاته وذاكرة المكان، طوال رحلته الإبداعية استطاع أن يسهم بشكل فاعل في منحنا القدرة على أن نرى ما يمكن أن يكون قد سقط من الذاكرة، وما يمكن أن يضيع طي النسيان، لولا أنه أمسك به في ذاكرة كراساته التي زود بها التاريخ الأرشيفي.

لم يكن داوستاشي محض جامع للوثائق المهمة التي لولاه لفقدنا الكثير من صفحات مهمة في ذاكرة المكان وذاكرة الإبداع لجغرافية مهمة، لكنه أيضاً استوقفته المحطات المهمة في تاريخ المبدعين وسمحت له الجغرافيا والتاريخ بأن يكون على بُعد أنفاس قليلة من المبدعين، بل اشتبك متفاعلاً مع الكثيرين منهم واحتفظ لذاته بصندوق ضم فيه تجاربه وأحاديثه وقراءاته عن قرب من أجيال مختلفة شكلت أو أسهمت في تشكيل جسد الحركة التشكيلية في الإسكندرية.