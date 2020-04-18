جولات المعمر البريطاني تجمع 20 مليون إسترليني للكوادر الصحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جمع الجندي البريطاني السابق توم مور (99 عاماً) تبرعات تزيد على 20 مليون جنيه إسترليني للعاملين بالمجال الصحي الذين يحاربون فيروس «كورونا» المستجد.

وحقق مور هدفه المتمثل بالقيام بمئة جولة في حديقته الممتدة على مساحة 25 متراً بمساعدة جهاز المشي الخاص به، أمس الأول الخميس؛ لكنه يواصل المشي طالما أن الأموال مستمرة بالتدفق.

وتبرع ما يقرب من 900 ألف شخص في إطار التحدي الذي أطلقه هذا التسعيني وشكل نبأ ساراً للرأي العام المحاصر بتغطية قاتمة للجائحة «كوفيد-19»، وأشاد به سياسيون وأفراد في العائلة الملكية إضافة إلى مشاهير معتبرين أنه «مصدر إلهام».

وقال مور الذي سيبلغ عامه المئة في نهاية الشهر، في آخر تغريدة له على «تويتر»، «شكراً جزيلاً على دعمكم وسخائكم».

وكان مور حدد في البداية هدفاً يتمثل في جمع ألف جنيه استرليني للخدمات الصحية في بريطانيا بحلول عيد ميلاده المئة، بعدما تلقى علاجاً للسرطان وكسر في الورك؛ لكن جهوده جعلت منه نجماً عالمياً خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وقال الأمير البريطاني وليام عن إنجازاته «إنه أمر لا يصدق، إنه أمر مدهش».

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وقال جرانت شابس وزير النقل «إنه بطل قومي بالتأكيد. يا له من رجل قوي الشكيمة، إنه بطل بريطاني بحق وأعتقد أنه يعطي الناس بارقة أمل».

ورداً على سؤال بشأن ما إن كان ينبغي أن يلقى مور تكريماً من الملكة إليزابيث لمبادرته قال شابس: «لا أريد أن أستبق قائمة الشرف الخاصة بالملكة؛ لكن من الواضح تماماً أن هذا الرجل كان طوق نجاة للشعب في هذه الأوقات الصعبة. أعتقد أن الجميع يدعمون فكرة تكريمه».

أما لاعب كرة القدم هاري كين فقال: إن مور «مصدر إلهام... للبلاد برمتها».

وكتب في تغريدة أعاد نشرها مور «إنه جهد لا يصدق من رجل مذهل لجمع الأموال للعاملين في الخدمات الصحية الذين يقومون بعمل بطولي».

وقدم لويس هاملتون تهنئته ل«الأسطورة» وقال بطل سباقات الفورمولا وادد «ذهلت بإنجازه المدهش. مبروك كابتن توم، يمكننا جميعاً تعلم شيء منك».