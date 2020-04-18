رئيس عربي يوجه رسالة إلى الرئيس السوري

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة RT بعث الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، برقية تهنئة الرئيس السوري، بشار الأسد، بمناسبة ذكرى عيد الجلاء (خروج آخر جندي فرنسي من سوريا). وعبر الرئيس الموريتاني في برقية التهنئة، عن أحر التهانئ بالعيد الوطني لسوريا، "متمنيا للشعب السوري الشقيق المزيد من التقدم والرخاء". وأكد على "مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين لما فيها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين". ويحتفل السوريون في السابع عشر من نيسان كل عام بذكرى جلاء "المستعمر الفرنسي" عن سوريا عام 1946، مستذكرين بطولات الأجداد الذين ضحوا لأجل استقلال سوريا. Advertisements شاهد أيضا: حكموا سوريا لعقود..من هم "آل الأسد"؟ مقدم من دار الأخبار المصدر: وكالات

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