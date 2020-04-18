شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار ورعد فى السعودية والبحرين وارتفاع الحرارة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى في حالة الطقس اليوم السبت ، حيث تشهد المملكة العربية السعودية، هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، بينما تشهد الإمارات طقسا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بينما تشهد البحرين طقسا غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً ويتحول الى غائم جزئياً خلال الليل.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض، الشرقية، نجران ، الحدود الشمالية ،عسير، جازان ،الباحة، القصيم، حائل، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

الإمارات

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، موضحا أن الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 38 كم/س.

وعن ارتفاع موج البحر ، توقع المركز أن ارتفاع الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، مشيرا إلى أنه سيحدث المد الأول عند الساعة 33:09 والمد الثاني عند الساعة 06:00، فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 51:16 الجزر الثاني عند الساعة 14:05.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً ويتحول الى غائم جزئياً خلال الليل، مشيرة إلى أن الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتزداد سرعتها من 15 الى 20 عقدة في وقت لاحق وتصل من 20 إلى 25 عقدة خلال الليل مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحياناً.

وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة، موضحة أن ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر ولكنه يصل الى 8 أقدام أثناء الهبات.