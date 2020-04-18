شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سيدة وطفلين فى قصف لمليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتلت امرأة وطفلان وجرح آخرون جرّاء قصف مليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق سكنية في مديرية "الصومعة" بمحافظة "البيضاء" وسط اليمن.

وأكدت مصادر محلية وفق وكالة أنباء البحرين " بنا " مقتل امرأة وطفلتها وطفل آخر وجرح آخرين من المدنيين بينهم امرأة إثر قصف شنته مليشيا الحوثي استهدف منازل السكان وسوق منطقة "العقلة" في مديرية "الصومعة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وفي محافظة "الحديدة" غربي اليمن شنت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران هجومًا من أسلحة رشاشة على منازل السكان في مدينة "حيس".

وقال مصدر عسكري يمني إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة اليوم الجمعة صوب الأحياء السكنية في وسط مركز المدينة، مما تسبب بحالة من الذعر والخوف في صفوف السكان وخاصة النساء والأطفال.