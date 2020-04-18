شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 50 إصابة جديدة بـ "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطنة عمان اليوم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منها 26 حالة لعمانيين و24 حالة لمقيمين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 1169 حالة . ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة قولها إن عدد الوفيات قد بلغ 5 حالات وفاة ووصل الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 176 حالة .

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