شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف صار إن بلاده سجلت 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأضاف صار، في حديث بثته الإذاعة السنغالية مساء الجمعة، إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة ووفاة واحدة وإن الحالة الصحية لمرضى المستشفيات مستقرة، وأنه تم تسجيل 342 إصابة منذ الثاني من مارس الماضي تاريخ أول ظهور للفيروس في السنغال.

وأكد شفاء 198 مريضا بينما توفيت 3 حالات؛ فيما يخضع الباقي للعلاج في المرافق الصحية السنغالية.



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