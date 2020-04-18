شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أسيرًا محررًا جنوب جنين الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وفق وكالة الأنباء السعودية " واس" أسيرا محررًا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين. ونقلت الوكالة عن وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت قاسم خالد محمد أبو بكر، وهو أسير محرر، أثناء تواجده داخل أراضٍ زراعية بمحاذاة البلدة.

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