الاحتلال يقمع مسيرة شمالي الضفة في «يوم الأسير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الفصائل الفلسطينية، أمس الجمعة، في بيانات منفصلة، أنها تعمل بشكل جاد، من أجل تحرير الأسرى الذين يتعرضون لظروف معيشية صعبة في سجون الاحتلال، في وقت أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شمالي الضفة الغربية، والتي انطلقت بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، في حين هدد رئيس حزب «كاحول لافان»، بيني جانتس، بأنه في حال لم يتم الاتفاق بين حزبه، وحزب «الليكود»، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، على تشكيل حكومة ائتلافية، حتى بعد غد الاثنين، فإنه سيؤيد سن قانون يمنع نتنياهو من ترؤس حكومة على خلفية الاتهامات الموجهة له بالفساد، فيما هدد نتنياهو بمقاطعة «جماهيرية» للانتخابات في حال منعه من رئاسة الحكومة.

ودعت الفصائل بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 إبريل/ نيسان، الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية «للتضامن مع المعتقلين، لاسيما في ظلّ الخوف من تفشي فيروس كورونا». وحمّلت الفصائل الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، والعرب، الذين يتعرضون لإجراءات ظالمة وقمعية»، وأكدت أن «تلك الجرائم المتعمدة والمستهدفة لحياة المعتقلين وكرامتهم لن يفلت مرتكبوها من العقاب، ولن تسقط مهما طال الزمن». كما أعربت الفصائل عن فخرها بكل شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية الذين قضوا داخل السجون، «خلال دفاعهم عن حقوقهم الأساسية،ومواجهتهم لسياسة الظلم». وحسب بيانات فلسطينية، يبلغ عدد القابعين داخل السجون في عام 2020، نحو 5000 معتقل، بينهم نحو 700 مريض.

من جهة أخرى، ذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، ومنسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن عشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، واطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بالاختناق، عولجت ميدانياً. وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال عقب اقتحامهم للقرية، تخللتها مداهمتهم لعدد من منازل المواطنين بهدف نصب كمائن لاعتقال الشبان، إلا انه تم كشفها من دون وقوع اعتقالات.

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على صعيد آخر، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن جانتس قوله خلال اجتماع لكتلة حزبه في «الكنيست»، إن «الكنيست» سيعود إلى نشاط كامل، بعد غد الاثنين، وفسّرت جهات في «كاحول لافان» أقواله بأنها تلميح واضح لنتنياهو، بأنه «إذا لم يتم التوقيع على اتفاق لتشكيل حكومة، حتى بعد غد الاثنين، فإن الحزب سيعمل بشكل حر في «الكنيست»، بما في ذلك تأييد ما يسمى «قوانين نتنياهو»، مثل منع مرشح لرئاسة الحكومة من تولي المنصب تحت لوائح اتهام». بدورها، نقلت صحيفة «هآرتس» عن نتنياهو قوله إنه إذا أصدرت المحكمة العليا قراراً يمنعه من تولي رئاسة الحكومة، أو إذا تم سن قانون يمنعه من ترشيح نفسه للمنصب في المستقبل، فإنه «سيندلع عصيان مدني في «إسرائيل»، وستخرج الجماهير إلى الشوارع، وستكون هناك دعوة لمقاطعة الانتخابات».

(وكالات)